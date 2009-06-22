УНТ планирует запустить сеть мобильной связи

Компания «Украинские Новейшие Технологии» (УНТ, Киев) планирует в июле 2009 года запустить в Киеве сеть мобильной связи на базе стандарта WiMAX. Об этом сообщили УНИАН в компании УНТ.

По данным гендиректора УНТ Евгения ЛИСИЦИНА, компания в настоящее время строит первую в Киеве полноценную сеть мобильного высокоскоростного доступа в Интернет четвертого поколения (4G) по технологии WiMax.

«Запуск предкоммерческого сегмента сети в режиме friendly user в Киеве планируется уже в июле», - сообщил он.

Новая сеть позволит предоставить пользователям удобные услуги мобильного доступа в Интернет на скорости до 20 Mбит/с в любой точке Киева – на улице, дома, в автомобиле, в офисе или на даче.

Справка УНИАН. ООО "Украинские Новейшие Технологии" (УНТ), одна из первых в мире и первая в Украине сеть беспроводной передачи информации, создана на базе новейшей радиотехнологии WiMAX. Сеть УНТ сегодня работает в Киеве, Киевской области, Харькове, Львове, Днепропетровске и ряде других областей Украины на частотах 3,4-3,6 ГГц (лицензия НКРС №5241 от 01.11.06). Официальный запуск сети в коммерческую эксплуатацию состоялся 10 ноября 2005 г.

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) – это коммерческое имя стандарта беспроводной связи «IEEE 802.16». WiMAX предусматривает не только передачу данных, но и голоса и видео в виде данных. Основным инвестором компании является один из крупнейших фондов прямых инвестиций Icon Private Equity. В настоящий момент под управлением фонда находится капитал размером более 1 млрд. долларов США.