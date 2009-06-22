Тимошенко: китайцев интересует строительство Кольцевой дороги

Китайские инвесторы заинтересованы в участии в строительстве Кольцевой дороги вокруг Киева, а также строительстве мостовых переходов через Днепр, которые позволят улучшить транспортную ситуацию в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге после встречи с представителями делегации китайских деловых кругов заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что на встрече с представителями китайского бизнеса она предложила им расширить спектр экономического сотрудничества, а также пообещала, что правительство Украины будет содействовать заходу китайского бизнеса в экономику Украины и его работе.

«Правительство Украины готово предоставить режим благоприятствования для того, чтобы инвесторы из КНР пришли в Украину и имели возможность вкладывать свои инвестиции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в состав китайской делегации входят представители компаний, которые занимались строительством стадионов в Китае, и они хотят изучить возможность своего участия в строительстве стадионов и других объектов, связанных с проведением Евро-2012 в Украине.