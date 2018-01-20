Из-за непогоды самолет рейса Киев-Херсон совершил аварийную посадку
14:08, 20 января 2018
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Причиной аварийной посадки стала туманная погода.
Иллюстрация / REUTERS
Самолет рейса Киев-Херсон Международных авиалиний Украины совершил аврийную посадку в Одессе из-за сложных погодных условий. Такие данные предоставлены службой FlightAware.
Читайте такжеВпечатляющие кадры приземления самолетов в условиях урагана в Европе попали на видеоСамолет вылетел из аэропорта Борисполь в 20:44 и в 21:45 должен был приземлиться в Херсоне, однако после около 40 минут кружения над городом он совершил в 23:01 посадку в Одессе.
В пресс-службе МАУ утверждают, что с самолетом все нормально, а причиной аварийной посадки стала туманная погода.
"С самолетом все в порядке. Ушел на запасной из-за сильного тумана", - сказал заместитель пресс-секретаря компании Максим Арсланов.
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