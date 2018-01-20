Из-за непогоды самолет рейса Киев-Херсон совершил аварийную посадку

Самолет рейса Киев-Херсон Международных авиалиний Украины совершил аврийную посадку в Одессе из-за сложных погодных условий. Такие данные предоставлены службой FlightAware.

Читайте такжеВпечатляющие кадры приземления самолетов в условиях урагана в Европе попали на видеоСамолет вылетел из аэропорта Борисполь в 20:44 и в 21:45 должен был приземлиться в Херсоне, однако после около 40 минут кружения над городом он совершил в 23:01 посадку в Одессе.

В пресс-службе МАУ утверждают, что с самолетом все нормально, а причиной аварийной посадки стала туманная погода.

"С самолетом все в порядке. Ушел на запасной из-за сильного тумана", - сказал заместитель пресс-секретаря компании Максим Арсланов.