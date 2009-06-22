УНТ и «Петер-Сервис» подписали контракт

Компании «Украинские новейшие технологии» (УНТ, Киев) и «Петер-Сервис» (Россия) подписали контракт о поставке биллинговой системы для УНТ. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Петер-Сервис».

«В рамках подписанного контракта у компании УНТ будет установлена конвергентная биллинговая система PETER-SERVICE BISrt с поддержкой RADIUS-протокола в режиме реального времени, рассчитанная на работу в современной мультисервисной сети», - отмечается в сообщении.

Биллинговая система, помимо широкого спектра традиционных функций, позволяет осуществлять поддержку и тарификацию дополнительных услуг (VAS) и услуг широкополосного доступа (ШПД), дает возможность взаимодействия с оборудованием различных типов, в т.ч. с оборудованием IMS-платформы.

Как сообщили в пресс-службе, компания «Петер-Сервис» впервые поставит свое решение провайдеру, предоставляющему услуги на основе быстрого мобильного беспроводного Интернета (4G) по технологии WiMAX 802.16е (УНТ в настоящее время разворачивает такую сеть в Киеве), при этом будут созданы широкие возможности для реализации различных маркетинговых стратегий WiMax-провайдера (в части проведения гибкой ценовой политики по сочетанию безлимитных и трафиковых тарифов, дополнительных услуг, включая видео, мультимедийные и др. в широком диапазоне скоростей).

Финансовые условия контракта не разглашаются.

Справка УНИАН. Российская компания «Петер-Сервис» с 1992 года является ведущим разработчиком решений для телекоммуникационной отрасли, специализируясь на разработке, внедрении и обслуживании OSS/BSS систем для крупных операторов связи. Головной офис компании располагается в Санкт-Петербурге. Сеть региональных представительств охватывает Москву, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Самару и Киев. Компанией реализовано более 100 проектов для более чем 50 операторов связи в 9 странах мира, обслуживающих более 100 миллионов абонентов фиксированной и мобильной связи. Система менеджмента качества сертифицирована по стандарту ISO 9001:2000.

ООО "Украинские новейшие технологии" (УНТ) - одна из первых в мире и первая в Украине сеть беспроводной передачи информации, построенная на базе новейшей радиотехнологии WiMAX. Сеть УНТ сегодня работает в Киеве, Киевской области, Харькове, Львове, Днепропетровске и ряде других областей Украины на частотах 3,4-3,6 ГГц (лицензия НКРС №5241 от 01.11.06). Официальный запуск сети в коммерческую эксплуатацию состоялся 10 ноября 2005 г.

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) – это коммерческое имя стандарта беспроводной связи «IEEE 802.16». WiMAX предусматривает не только передачу данных, но и голоса и видео в виде данных. Основным инвестором компании является один из крупнейших фондов прямых инвестиций Icon Private Equity. В настоящий момент под управлением фонда находится капитал размером более 1 млрд. долларов США.