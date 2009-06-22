В Тернопольской области грузоперевозки уменьшились

В Тернопольской области в январе-мае 2009 года объемы грузоперевозок уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в целом за январь-май перевезено 1,056 млн. т грузов. Из них 450,9 тыс. т перевезено железнодорожным транспортом, что на 38% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отметили в управлении статистики, объемы перевозки зерна и продуктов перемола выросли в 6,9 раза, химических и минеральных удобрений – в 3,5 раза. Вместе с тем уменьшилось отправление нефти и нефтепродуктов на 87,5%, лесных грузов – на 63,3%, утиля черных металлов – на 55,6%, цемента – на 16,9%. Среднесуточная выгрузка вагонов снизилась на 45,1% и составила 39 единиц.

Автомобильным транспортом в январе-мае было перевезено 605,2 тыс. т грузов, что на 6,2% меньше, чем за январь-май 2008 года.

Грузооборот в области уменьшился на 39,9% и составил 415,9 млн. т/км. На железной дороге он уменьшился на 63,2% и составил 153,1 млн. т/км, у автотранспортных перевозчиков грузооборот уменьшился на 4,5% - до 262,8 млн. т/км.