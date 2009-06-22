В Черниговской области грузооборот упал на 4%

В Черниговской области за пять месяцев текущего года грузооборот снизился на 4%, пассажирооборот – на 5%. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Грузовым транспортом в январе-мае 2009 г. доставлено заказчикам 871,4 тыс. т грузов, грузооборот выполнен в объеме 370 млн. т/км. По сравнению с январем-маем 2008 г. эти показатели уменьшились на 22,2% и 3,8% соответственно.

Предприятия автомобильного транспорта, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевезли 732,1 тыс. т грузов, грузооборот выполнен в объеме 293,4 млн. т/км. Это соответственно на 21,9% и 3,4% меньше, чем год назад.

Доля перевезенных грузов и грузооборота, выполненных частными предпринимателями области, составляла соответственно 74,5% и 80,1% общего объема.

Пассажирским транспортом области в январе-мае 2009 г. перевезены 54,5 млн. пассажиров, что на 0,8% больше, чем в январе-мае 2008 г. Объем выполненного пассажирооборота сократился на 5% и составил 434,7 млн. пас./км.

Пассажирским автотранспортом, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевезены 37,1 млн. пассажиров, что на 1% больше, чем в январе-мае 2008 г. Объем выполненного пассажирооборота сократился на 6,1% и составил 356,2 млн. пас./км.

Речным транспортом в январе-мае 2009 г. осуществлялись перевозки грузов только в заграничном сообщении. По сравнению с январем-маем 2008 г. объемы грузовых перевозок речного транспорта уменьшились на 23,8%, грузооборота - на 5,2%.