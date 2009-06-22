Beeline выставил лучшие «золотые» номера

Единый оператор связи Beeline (ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком») объявил об открытии интернет-торгов по продаже «золотых номеров» Beeline на официальном сайте компании.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе оператора.

По данным пресс-службы, с 22 июня по 26 августа 2009 года любой желающий может приобрести «золотой» номер Beeline – номер с красивыми и легко запоминающимися комбинациями цифр (например, 068-121-77-77, 068-806-55-55 и т.д.). Каждый «золотой» номер является отдельным лотом, т.е. предметом торгов. Подобно реальным аукционам, все лоты выставлены на продажу на сайте.

Всего на Beeline-аукционе планируется продать 25 «золотых» номеров.

Справка УНИАН. На территории Украины услуги связи оказываются совместно компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), которые входят в группу компаний «ВымпелКом».

Единый оператор связи Beeline предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа. Мобильная сеть Beeline построена на самом современном оборудовании, предназначенном для использования в 3G сетях.

В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой телефонии и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет.

ОАО «ВымпелКом» осуществляет операции в России Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом «Билайн».