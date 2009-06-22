Мэрия Херсона просит Кабмин увеличить субвенцию

Мэрия Херсона обратилась в Кабинет министров Украины с просьбой увеличить субвенцию на льготную перевозку пассажиров на электротранспорте города на 7 млн. 862,8 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.

Согласно сообщению, соответствующее письмо направлено мэром Херсона Владимиром САЛЬДО главе правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

В письме также содержится просьба погасить долги по субвенциям за перевозку льготных категорий пассажиров перед КП «Херсонэлектротранс». Долг составляет 3,6 млн. грн., что повлекло за собой долги по зарплате работникам электротранспорта в размере 2,5 млн. грн.

Как отмечается в сообщении, в результате 20 июня в Херсоне не были выведены на линии троллейбусы, движение электротранспорта было возобновлено 21 июня.

Также согласно сообщению, в январе–июне 2009 года КП «Херсонэлектротранс» предоставило проезд пассажирам льготных категорий на сумму 6,3 млн. грн., однако компенсация из госбюджета поступила в размере 2,8 млн. грн. Всего на 2009 г. в госбюджете на компенсацию «Херсоноэнктротрансу» предусмотрено 11,5 млн. грн.

Напомним, премьер-министр Украины Ю. ТИМОШЕНКО 11 июня поручила принять меры по выплате из госбюджета компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий КП «Херсонэлектротранс».

Поручение было адресовано и.о. министра финансов Игорю УМАНСКОМУ, министру ЖКХ Алексею КУЧЕРЕНКО и губернатору Херсонской области Борису СИЛЕНКОВУ.

Работники «Херсонэлектротранса» угрожали объявить забастовку 20 июня в случае непогашения государственного долга по компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий и задолженности по зарплатам.

Справка УНИАН. Городское коммунальное предприятие "Херсонэлектротранс" основано в 1960 г. На балансе ГКП "Херсонэлектротранс" числится 101 троллейбус, которые обслуживают 7 маршрутов. Протяженность троллейбусных линий в Херсоне составляет 109,6 км.