Предприятия почты и связи Кировоградщины уменьшили доходы

В январе-мае 2009 года предприятия почты и связи Кировоградской области получили от основной деятельности 161,5 млн. грн доходов, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Наибольшая сумма доходов получена от реализации услуг мобильной связи – 79,3 млн. грн., почтовой – 21,1 млн. грн., телефонной городской – 19,4 млн. грн. и телефонной междугородней – 16,5 млн. грн.

Объем доходов от услуг почты и связи для населения составил 58,3 млн. грн., что на 19,5% меньше, чем в январе-мае 2008 года, для предприятий – 103,2 млн. грн. (меньше на 2,2%).