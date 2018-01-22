"Дизельный скандал": Audi обязали отозвать 127 тысяч автомобилей

Федеральное ведомство автомобильного надзора Германии (KBA) обязало автопроизводителя Audi отозвать 127 тысяч автомобилей по всему миру, в том числе более 77 тысяч в самой ФРГ из-за "дизельного скандала".

Об этом сообщает DW со ссылкой на представителя министерства транспорта страны.

Речь идет о моделях А4, А5, А6, А7, А8, Q5, SQ5 и Q7, оснащенных дизельным двигателем V6 TDI. В них было обнаружено программное обеспечение, которое позволяет обходить ограничения на выброс вредных газов по стандарту Евро-6.

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В Audi заявили, что в течение многих месяцев интенсивно исследуют все концепции дизельных двигателей относительно возможных нарушений и возможностей модернизации, поскольку сотрудничают с соответствующими немецкими органами, которые занимаются вопросами "дизельного скандала". В результате KBA приняло решение отозвать указанные выше автомобили для обновления программного обеспечения.

Напомним, немецкий автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, обвиняют в США в манипуляциях с вредными выбросами. В декабре 2017 года KBA распорядилось отозвать по всему миру около 57,6 тысяч авто марки Volkswagen Touareg 2014-2017 годов выпуска из-за несоответствия в работе системы очистки отработанных газов.