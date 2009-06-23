Пираты освободили судно Marathon с украинским экипажем

Нидерландское судно Marathon с украинским экипажем на борту освобождено из пиратского плена.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию Посольства Украины в Королевстве Нидерланды

«23 июня сомалийскими пиратами освобождено судно Marathon, в состав экипажа которого входили восемь граждан Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, грузовое судно “Marathon” под флагом Нидерландских Антильских островов сомалийские пираты захватили 7 мая. В состав экипажа входят 8 человек – все граждане Украины.

У пиратов продолжают находиться 24 украинских моряка на балкере «Ариана» и 2 – на судне MV “Hansa Stavanger”.