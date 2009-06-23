ЧП в вашингтонском метро. Ранены более 70 человек, есть погибшие

В вашингтонском метро произошло крупное ЧП. В час пик на самой загруженной «красной» ветке столкнулись два поезда. Ранены более 70 человек, несколько пассажиров погибли. О версиях аварии власти Вашингтона пока не говорят.

Как передает агентство Associated Press, крупная авария произошла на севере американской столицы около 17.00 (01.00 мск вторника).Почти на самой границе со штатом Мэриленд с рельсов сошел поезд, состоящий из пяти вагонов. Он следовал по маршруту от станции Shady Grove в сторону станции Glenmont.

Ранее телеканал CNN сообщал, что поезда столкнулись лоб в лоб, однако позже стало известно, что сошедший с рельсов поезд врезался в хвостовую часть другого состава.

Столкновение оказалось настолько сильным, что некоторые вагоны буквально сплющило. Как заявил журналистам прибывший на место происшествия мэр Вашингтона Адриан Фенти, один из вагонов «сплющило процентов на 75». Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось разрезать вагоны, чтобы извлечь из них раненых пассажиров, однако, как отметил А.Фенти, «они и сейчас не уверены, что достали оттуда всех». Многим пассажирам удалось выбраться из вагонов самостоятельно.

По состоянию на 09.00 мск, количество пострадавших достигло 76 человек. У 56 из них, отмечают спасатели, легкие ранения, 12 пассажиров получили повреждения средней степени тяжести. Два человека находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. Число погибших в аварии в вашингтонской подземке точно пока не известно.

Городские власти подтверждают смерть четырех человек, среди которых женщина-машинист одного из поездов. В то же время местные СМИ сообщают о шести погибших.

Назвать причины аварии вашингтонские власти пока не готовы. Как заявило Министерство национальной безопасности США, у властей пока нет данных, которые бы свидетельствовали, что произошедшее – результат теракта. Тем не менее, на месте происшествия помимо рядовых полицейских и медиков продолжают работать сотрудники ФБР.

Это уже второе происшествие в вашингтонской подземке, повлекшее за собой человеческие жертвы. В январе 1982 года, когда поезд Metro сошел с рельсов, погибли три человека. Однако в этот раз, сообщают представители городской мэрии, авария оказалась гораздо страшнее, с большим количеством жертв.