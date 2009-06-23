Американцы назвали Lexus самым надежным

Автомобили Lexus спустя три года вновь признаны самыми надежными. Таков итог очередного опроса владельцев новых машин в Америке, проведенного агентством J. D. Power and Associates.

В нынешнем году на 1-е место в рейтинге вернулась марка Lexus с показателем 84 проблемы на 100 машин (в прошлом году — 99). Lexus возглавлял рейтинг в 2001-2005 гг., но в последние три года занимал в нем 2-3-е места. Лидер прошлого года — Porsche опустился на 2-е место, хотя отзывы водителей о качестве автомобилей этой марки изменились незначительно (90 проблем против 87 год назад). 3-е место, поднявшись за год на семь ступеней вверх, занял Cadillac (бренд корпорации General Motors).

Самый значительный скачок сделала Suzuki: благодаря уменьшению количества проблем со 152 до 103 на 100 машин компания поднялись в рейтинге с 32-го на 9-е место. Значительно улучшила позиции корейская Hyundai, занявшая 4-е место (в 2008 г. — 13-е): у владельцев стало на 19 поводов для недовольства меньше.

Качество машин в целом существенно выросло за прошедший год, отмечают эксперты J. D. Power. Так, средний показатель по отрасли снизился со 118 нареканий на 100 машин в 2008 г. до 108. Причем рост обеспечили новинки, а их качество обычно страдает, отмечают эксперты агентства. Если год назад бренд, замыкавший топ-10 (Audi), насчитывал 113 проблем, то сейчас 9-е и 10-е места поделили Chevrolet и Suzuki со 103.

Бренды Toyota Motor — собственно Toyota, Lexus и Scion — заняли 10 призовых мест в 18 номинациях. При этом призовые места заняли семь из восьми моделей Lexus: IS, GS, GX, LS, RX и LX. Причем у модели LX минимальное число проблем во всем автосекторе (52).

Две модели Hyundai также заняли призовые места в своих сегментах, причем Elantra стала лучшей в гольф-классе.