Крупная сеть автозаправок останавливает работу своих станций в Киеве

Крупная сеть автозаправочных станций (АЗС) под брендом UPG останавливает работу четырех своих АЗС в Киеве и Киевской области. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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"Сообщаем, что в связи с окончанием срока аренды прекращают свою работу АЗС UPG, расположенные по следующим адресам: сельсовет Стрижавский, автодорога М-12 Стрый-Кировоград-Знаменка, 385 км + 158 м (справа); г. Киев, ул. Академика Заболотного, 156/1; г. Киев, ул. Городская, 1/1; г. Киев, ул. Межигорская, 87-А", - отмечается в сообщении.

В компании также добавили, что в скором времени будут открыты новые семь АЗС UPG в других регионах Украины, в частности, в Днепре, во Львовской, Черновицкой, Хмельницкой, Закарпатской, Киевской и Волынской областях.

Справка УНИАН. Сеть АЗС UPG принадлежит частной компании "Уркпалетсистем", которая является импортером нефтепродуктов в Украину. Компания покупает бензин и дизельное топливо на нефтеперерабатывающих заводах разных стран, включая Беларусь. Нефтетрейдер владеет сетью АЗС, которая насчитывает около 30 станций.