ЮЗЖД изменит маршрут некоторых электричек через Киев

С 24 по 26 июня 2009 года в период с 10.20 до 15.20 пригородные электропоезда Юго-Западной железной дороги будут курсировать по измененному маршруту – через станцию Киев-Петровка вместо остановочной платформы Северная и станции Киев-Пассажирский.

В частности, эти изменения касаются электричек № 6809 Яготин – Киев-Петровка (вместо Яготин-Северная), № 6812 Киев-Петровка – Яготин (вместо Северная-Яготин), № 6810 Борщаговка тех. – Гребенка через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс.), № 6913 Носовка – Борщаговка тех. через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс.), № 6915 Нежин – Борщаговка тех. через Киев-Петровка (вместо Киев-Пасс.), № 6811 Яготин – Борщаговка тех. через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс.), № 6813 Гребенка – Киев-Петровка (вместо остановки Северная), № 6914 Киев-Петровка– Нежин (вместо остановки Северная), № 6816 Борщаговка тех. – Яготин через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс.).

Согласно сообщению, Юго-Западная железная дорога изменяет маршрут курсирования пригородных электропоездов в связи с реконструкцией контактной сети и окончанием работ по демонтажу пути на перегоне Киев-Московский – Дарница.

Железнодорожники призывают пассажиров быть внимательными и обращать внимание на объявление об изменениях в расписании движения поездов.