Скандал с Винским стал рекламой единого электронного билета

Политический скандал между премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и министром транспорта и связи Иосифом ВИНСКИМ стал самой эффективной рекламой услуги «Единый электронный билет», считает народный депутат Геннадий ЗАДИРКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата.

«Работа над реализацией проекта длится приблизительно год, официальный старт состоялся 24 апреля, но именно сейчас, благодаря многочисленным эфирам, каждый украинец получил полные данные об этой инновации», – сказал он.

По словам И.ЗАДИРКО, обвинения И.ВИНСКОГО в «коррупционных действиях» на «Укрпочте», когда не могли определиться с суммами злоупотреблений – от 2 до 15 млн. грн. – на самом деле сделали очень хорошую рекламу.

«В настоящее время благодаря затеянному Ю.ТИМОШЕНКО «коррупционному скандалу» реклама, которая могла бы стоить десятки миллионов, осуществлена бесплатно», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 июня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не исключает привлечения к ответственности И.ВИНСКОГО за попытки использовать средства государственного предприятия «Укрпочта» не по целевому назначению. Она обвинила И.ВИНСКОГО и народного депутата от БЮТ Геннадия ЗАДИРКО в попытках использовать 15 млн. грн. государственного предприятия «Укрпошты» на печать рекламных плакатов к избирательной кампании министра, который якобы намеревался баллотироваться в Президенты.

16 июня И.ВИНСКИЙ опроверг заявление Ю.ТИМОШЕНКО о его намерении баллотироваться на пост Президента и о попытках использовать средства ГП “Укрпошта” на проведение предвыборной кампании.

17 мая И.ВИНСКИЙ заявил, что подал в отставку с должности министра транспорта и связи Украины из-за серьезных разногласий с премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО «по политическим, кадровым, экономическим вопросам, а также этике отношений между членами Кабинета Министров Украины». При этом он усматривает политическую составляющую в ситуации вокруг своей отставки с должности министра транспорта и связи Украины.

Справка УНИАН. Разработкой и внедрением автоматизированной системы "Единый электронный билет" занимается госпредприятие "Расчетный центр Минтранссвязи", созданное указом Министерства транспорта и связи 30 июля 2008 года.

В апреле т.г. И.ВИНСКИЙ презентовал данную услугу, благодаря которой в отделениях «Укрпочты» можно приобрести сквозные электронные билеты на все виды транспорта из одного населенного пункта в другой, даже если между ними нет прямого сообщения. К примеру, из села в областной центр – на автобусе, дальше – на поезде в город, затем – на самолете за границу, и все это за один билет, который можно будет приобрести в одном месте. В дальнейшем планируется соединить все виды транспорта и продавать билеты не только через отделения «Укрпочты», но и через Интернет.