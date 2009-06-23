В ВР зарегистрирован проект об отставке Винского

В парламенте под № 4687 от 23 июня т.г. зарегистрирован проект постановления об отставке с должности министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО.

Инициатор проекта премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Проектом предлагается в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины, освободить Иосифа ВИНСКОГО с должности министра транспорта и связи Украины.

Напомним, планируется, что 25 июня парламент рассмотрит вопрос отставки И.ВИНСКОГО с должности министра транспорта и связи.

Как сообщал УНИАН, 17 мая И.ВИНСКИЙ заявил, что подал в отставку с должности министра транспорта и связи Украины из-за серьезных разногласий с премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО “по политическим, кадровым, экономическим вопросам, а также этике отношений между членами Кабинета министров Украины". При этом он усматривает политическую составляющую в ситуации вокруг своей отставки с должности министра транспорта и связи Украины.

До этого Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не исключает привлечения к ответственности И.ВИНСКОГО за попытки использовать средства государственного предприятия «Укрпочта» не по целевому назначению. И.ВИНСКИЙ опроверг эти обвинения.