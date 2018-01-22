Киевский метрополитен объявил тендер на строительство метро на Виноградарь

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь в Подольском районе стоимостью 6,32 млрд грн.

Соответствующее объявление размещено на сайте Prozorro.

«Строительство участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе (от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя станциями ("Мостицкая", "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (первая очередь строительства)», - говорится в сообщении.

Читайте такжеМетро на Виноградарь: опубликованы проекты новых станций (фото)

Работы должны быть выполнены в течение 36 месяцев. Конечный срок подачи предложений - до 19 февраля 2018 года.

Как сообщал УНИАН, за 2017 год Киевский метрополитен перевез 498,4 млн пассажиров, что на 2,8% больше, чем годом ранее.

Киев на строительство метро в 2018 году получит из госбюджета 2,6 млрд грн.

Суммарная эксплуатационная протяженность действующих трех линий Киевского метрополитена составляет около 69 км. К услугам пассажиров - 52 станции с тремя пересадочными узлами.

Строится четвертая линия (Подольско-Воскресенская). По разным прогнозам, строительство новой ветки завершится в 2020-2030 гг.