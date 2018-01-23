На юге и востоке Украины из-за снегопадов ввели запрет движения для грузовиков

Непогода пришла в восточные и южные области – там идет снег, которого должно выпасть до 20-30 сантиметров высотой. Из-за сильного ветра до 15-20 м/с также наблюдаются метели.

Об этом сообщается на сайте Укравтодора.

Из-за метелей, чтобы избежать заторов и для оперативной расчистки дорог от снега, уже запретили движение для грузовиков по трассе М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта в направлении от Запорожья до Васильевки (км 296+000 – км 340+000). Об этом сообщает "Укравтодор". Временный запрет начал действовать 22 января в 21:30 и будет длиться как минимум до утра - 08:00 23 января.

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Также существенное ухудшение погодных условий наблюдается на Днепропетровщине. Там также метели. В "Укравтодоре" уверяют, что снег расчищают вовремя и движение по всем дорогам общего пользования в этом регионе обеспечено.