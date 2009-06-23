ВР против штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно введения начисления штрафных баллов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения".

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 19 из 427 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Также парламент не поддержал предложение отправить данный законопроект на повторное первое чтение, потому он считается отклоненным.

Данным проектом закона предусматривалось внесение изменений в законы "О дорожном движении" и "О милиции" в части введения начисления штрафных баллов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе установление соответствующего порядка их начисления.

Законопроектом предусматривалось, что в случае, если на протяжении года со дня совершения водителем правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения ему начислено 30 и больше штрафных баллов, он обязан на протяжении 30 дней сдать теоретический экзамен по проверке знаний правил дорожного движения.

Если водитель на протяжении этого срока не сдал теоретический экзамен или сдал его неудовлетворительно, удостоверение водителя и талон к нему временно изымаются в порядке, который устанавливается Кабинетом министров Украины, и возвращаются владельцу лишь при условии успешной сдачи им экзамена.

Повторный экзамен назначается не раньше, чем через пять дней. Водитель, который трижды не сдал теоретический экзамен, может быть допущен к очередному экзамену лишь после прослушивания теоретического курса по правилам дорожного движения.

Если на день окончания годичного срока после совершения правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения сумма штрафных баллов, начисленных водителю, составляет меньше 30-ти, штрафные баллы за это нарушение считаются погашенными.

Штрафные баллы также погашаются в случае успешной сдачи водителем теоретического экзамена по проверке знаний правил дорожного движения.