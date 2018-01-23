На Донетчине из-за непогоды запретили движение фур по трассе госзначения

В Донецкой области из-за непогоды запретили движение грузовиков по автодороге М-03 Киев - Харьков - Должанский. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Донецкой области.

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"Для ликвидации снежных заносов и предотвращения возникновения осложнений дорожного движения на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-03 Киев - Харьков - Должанский, от границы с Харьковской областью до г. Бахмут (км 646 - км 709) с 08.00 23 января введен временный запрет движения большегрузного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к расчистке дорог и буксировке автомобилей в области привлечены 79 сотрудников облавтодора и 65 единиц техники.