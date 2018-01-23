Строительством украинских дорог планирует заняться компания из Азербайджана, которая построила трассу для Формулы-1

Азербайджанское предприятие «АзВирт», известное своим богатым европейским опытом и высоким качеством подрядных работ, планирует строить дороги и объекты инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Краеугольным камнем нашей деятельности является качество выполняемых работ и очень жесткая система контроля. Особое внимание уделяем подготовке квалифицированных кадров. Наши сотрудники для повышения своего профессионализма проходят систематические тренинги за рубежом», - заявил зарубежным журналистам генеральный директор ООО «AzVirt» Камиль Алиев.

Как напомнил господин Алиев, среди реализованных компанией крупных проектов в Азербайджане «хотелось бы отметить строительство стратегически важных магистральных дорог в таких городах как Баку, Гяндже, Ленкорань, Закатала и Габала».

«В 1999 году нами была построена эстакада к новому аэровокзалу Баку, проведен комплекс работ в аэропорту. Мы имеем богатый опыт основательного ремонта улиц и проспектов столицы. В 2002 - 2003 гг. провели внутренние дороги в Сангачальському терминале. В рамках проекта «Великого Шелкового пути» в 2006 г. закончили реконструкцию дороги Шамкир - Газах. В Международном аэропорту имени Гейдара Алиева построены взлетно-посадочные полосы, перроны и другие аэродромные площадки», - рассказал руководитель компании.

Как отметили в компании, кроме звания ведущей компаний в строительном секторе Азербайджана, «АзВирт» зарекомендовал себя и за пределами этой кавказской страны. В частности, с 2012 г. дорожное предприятие активно начало расширять географию своей деятельности на международном уровне, строя дороги в ряде стран Центральной и Восточной Европы.

Например, в Сербии «AzVirt» построил дороги с прекрасным полотном с дренажно-ливневыми системами. Также в активе компании «АзВірт» - построена трасса для Формулы-1, по которой можно разгонять болиды до 350-ти километров в час. На сегодня «АзВирт» открыл свои филиалы уже в пяти странах, успешно реализуя там проекты по обновлению дорог и инфраструктуры.

Таким образом, успешный опыт предприятия «AzVirt» в Азербайджане и в странах ЕС будет выгодным для Украины и украинских водителей, ведь компания знает, как существенно повысить качество дорог и объектов инфраструктуры до европейского уровня.