Во время пиратского захвата погиб член экипажа “Marathon”

Во время захвата судна “Marathon” 7 мая сомалийские пираты ранили кока Георгия ГУСАКОВА и убили сварщика Сергея Вартенкова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Службы внешней разведки Украины Николай МАЛОМУЖ.

По его словам, пираты запрещали другим заложникам рассказывать о гибели и ранении членов экипажа, в надежде на более успешные переговоры относительно выкупа судна. Именно поэтому об этих трагических событиях стало известно лишь сегодня ночью после того, как судно было освобождено.

Н.МАЛОМУЖ сообщил, что моральное и физическое состояние членов экипажа очень тяжелое. Вместе с тем, он добавил, что «Marathon» движется к ближайшему порту, и морякам удалось передать лекарства и продукты питания.

Как подчеркнул Н.МАЛОМУЖ, проводить освобождение заложников путем штурма крайне опасно, поскольку это угрожает жизни моряков.

Он также отметил, что по отношению к экипажу “Marathon” пираты впервые действовали агрессивно, угрожая физическими расправами в случае, когда переговоры относительно выкупа заходили в тупик.

Н.МАЛОМУЖ считает, что эти факты угроз со стороны пиратов должны способствовать тому, чтобы международное сообщество выработало эффективную систему противодействия пиратам.