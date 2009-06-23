Судовладелец “Marathon” откупился от пиратов за 1,3 млн. дол.

За освобождение судна “Marathon” с украинским экипажем на борту судовладелец заплатил сомалийским пиратам выкуп в размере 1,3 млн. дол. США.

Как передает корреспондент агентства УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Службы внешней разведки Украины Николай МАЛОМУЖ.

По его словам, в случае освобождения “Marathon” была использована такая же схема, как и при выкупе “Фаины”.

Он сообщил, что вчера около 16.00 с самолета пиратам сбросили в море указанную сумму выкупа, они достали груз и до середины ночи его пересчитывали. Сегодня ночью, около 1.50, последняя группа пиратов покинула судно, и освобождение завершилось.

По информации Н.МАЛОМУЖА, судно движется в сопровождении бельгийского фрегата к ближайшему порту.

Выйти на берег моряки смогут в ближайшую пятницу или субботу, в зависимости от того, какими будут погодные условия и техническое состояние судна.

Н.МАЛОМУЖ сообщил, что всю сумму выкупа заплатил судовладелец, государство участия в этом не принимало.

Как сообщалось, сегодня, 23 июня, сомалийские пираты освободили судно „Marathon”, в состав экипажа которого входят 8 граждан Украины.

Грузовое судно “Marathon” под флагом Нидерландских Антильских островов пираты захватили 7 мая.

По информации Управления по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, еще во время захвата судна „Marathon” в мае умер один из членов экипажа - сварщик Сергей Вартенков.