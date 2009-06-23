Тимошенко пообещала Донецку и Днепропетровсу по 220 млн.грн.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пообещала выделить 220 млн. грн. на продолжение строительства Днепропетровского метрополитена при пересмотре параметров государственного бюджета на 2009 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам глава Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ.

По его словам, речь идет о перераспределении 500 млн. грн., уже заложенных в показателях госбюджета на нынешний год на строительство Донецкого метрополитена.

«Донецкий и Днепропетровский метрополитены получат по 220 млн. грн., остальные 60 млн. грн. отдадут Харьковскому метрополитену», - заявил В.БОНДАРЬ.

В то же время глава Днепропетровской ОГА не смог назвать конкретные сроки в ответ на уточняющий вопрос, когда 500 млн. грн. государственных средств будут перераспределены.

В. БОНДАРЬ отметил, что ситуация со строительством метро в Днепропетровске сейчас критическая – в местных бюджетах города и области нет средств для продолжения работ. «На сегодня долги по зарплате метростроевцам достигли 500 тыс. грн.», - сказал В БОНДАРЬ.

Как сообщал УНИАН 12 июня, в официальном ответе министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО на запрос председателя Днепропетровской ОГА Виктора БОНДАРЯ рекомендуется властям Днепропетровской области искать «внутренние ресурсы» для продолжения строительства метро в Днепропетровске.

«Закон Украины «О Государственном бюджете на 2009 год» не предусматривает финансирования строительства и развития Днепропетровского метрополитена», – говорится в письме И.ВИНСКОГО.

При этом министр отмечает, что вопрос выделения бюджетных средств на эти цели может быть рассмотрен во время подготовки изменений в госбюджет на 2009 год путем перераспределения расходов в объеме 500 млн. грн., предусмотренных на строительство Донецкого метрополитена.

Справка УНИАН. Днепропетровский метрополитен был сдан в эксплуатацию 29 декабря 1995 года. Протяженность первой линии метро составляет 7,1 км. Планом развития метро предусмотрено строительство еще трех станций в центре Днепропетровска.

С начала 2009 года на поддержку Днепропетровского метрополитена перечислено 6,314 млн. грн., из которых средства госбюджета составили 1%, или 67,6 тыс. грн.