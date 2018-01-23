На украинских заправках продолжают поднимать цены

Ряд крупных сетей АЗС подняли цены на бензин и дизельное топливо на 0,1-1 гривню за литр, сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

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Согласно сообщению, в сетях АЗС «Укрнафта» и «Авиас» вся топливная линейка подорожала на 1 грн за литр до 28,50 грн за литр (бензин А-92), 29 грн за литр (А-95), 29,50 грн за литр (бензин А-95 «Премиум») и 27 грн за литр (дизтопливо).

Также сеть АЗС «Альфа-Нафта» подняла цены на одну гривню - до 28,45 грн за литр (А-92), 28,95 грн за литр (А-95), 29,45 грн за литр (А-95 «Премиум») и 27 грн за литр (дизтопливо).

В сетях SOCAR и AMIC нефтепродукты подорожали на 10 и 30 коп. за литр соответственно.

По информации UPECO, также стоимость топлива выросла и в регионах, например, сети АЗС Parallel, Marshal, KLO, ZOG, BVS, «Катрал Юг», «Рур Групп» и другие повысили стоимость нефтепродуктов на 0,1-1 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, начиная с августа 2017 года, цены на нефтепродукты в Украине выросли в среднем на 5 и более грн за литр и достигли рекордных значений.

По словам эксперта на рынке нефти и нефтепродуктов, директора специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадия Рябцева, причинами роста цен являются девальвация гривни и рост цен на мировом рынке нефти. По его мнению, до конца января цены на бензин и дизтопливо в Украине могут вырасти еще на 1-1,2 грн за литр.