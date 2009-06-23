Первый полет самолета Boeing 787 Dreamliner отложен на неопределенный срок в связи с необходимостью усиления зоны стыка крыла с фюзеляжем, сообщает РИА Новости.

Первоначально первый полет Dreamliner был запланирован на конец второго квартала 2008 года, а первые поставки стартовым заказчикам - на начало 2009 года. Стартовым заказчиком первого пассажирского лайнера новейшей модификации Boeing 787 Dreamliner является японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA), которая разместила заказ на 50 машин. Начало поставок запланировано на первый квартал 2010.

На сегодняшний день, компания Boeing получила заказы на 865 самолетов Dreamliner от 56 авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот" заказал 22 таких лайнера.

Это самый продаваемый новый самолет в истории гражданской авиации. "Проблема была обнаружена в ходе недавних плановых статических испытаний. Предварительный анализ ситуации показал, что это не препятствует выполнению первого полета, запланированного на текущий месяц. Однако, по итогам анализа возможных изменений программы летных испытаний, в конце прошлой недели было принято решение о переносе сроков первого полета до тех пор, пока не будут обеспечены условия для проведения летных испытаний в полном объеме", - отмечается в распространенном во вторник пресс-релизе.

Компания сообщает, что после окончательного определения необходимых модификаций и изменений в программе испытаний будут установлены новые сроки первого полета и начала поставок, этот процесс займет несколько недель. "Тем временем команда 787 продолжит работу над другими испытаниями самолета, включая заключительные контрольные испытания и руление на малых скоростях. Продолжится работа над подготовкой остальных пяти предсерийных машин к первому полету и запуском производства первой серийной машины", - говорится в пресс-релизе Boeing.

Как сообщил президент и гендиректор "Боинг - Гражданские самолеты" Скотт Карсон, слова которого приводятся в пресс-релизе, команда специалистов уже определила ряд возможных решений. "Первоначально, мы рассматривали временное решение, которое позволило бы нам выполнить первый полет в намеченные сроки. Однако, в итоге мы пришли к мнению, что будет правильным разработать, рассчитать, испытать и внедрить постоянное решение по модификации зоны стыка, которая нуждается в усилении. Подобная модификация конструкции является достаточно распространенной практикой при создании новых самолетов, и она никак не связана с нашим выбором материалов или работами по сборке и установке, выполняемой нашей командой",- отметил Карсон.

Финансовый прогноз компании Boeing, скорректированный с учетом этих изменений, будет представлен в июле текущего года, когда компания огласит свои финансовые результаты за второй квартал 2009 года, говорится в сообщении. Ранее президент Boeing по России и СНГ Сергей Кравченко сообщил в интервью РИА Новости, что компания Boeing рассчитывает поставить первый самолет Boeing 787 Dreamliner стартовому заказчику (ANA) в первом квартале 2010 года; сроки начала поставок этих самолетов крупнейшему российскому авиаперевозчику "Аэрофлоту"пока неизвестны. Ранее предполагалось, что они начнутся с 2014 года. По его словам, программа выпуска этого самолета в целом задерживается на 18 месяцев. Говоря о поставках нового самолета "Аэрофлоту", представитель Boeing отмечал, что рынок очень быстро меняется, и сейчас было бы неправильно спекулировать на реальных сроках этих поставок. Как только самолет взлетит, начнутся летные испытания, и когда точно будут понятны графики поставок всем заказчикам, эта информация будет более точной, говорил Кравченко.

По его словам, подобная задержка по программе выпуска новых самолетов произошла впервые в истории Boeing, гражданские самолеты компании, как правило, всегда создавались точно по графику. В компании Boeing считают, что эта задержка произошла потому, что была поставлена очень высокая технологическая планка. Предполагалось, что в самолете будет огромное количество инноваций - абсолютно новый, цельный, композитный фюзеляж, и плюс к этому огромное количество титановых деталей, в том числе и российских.