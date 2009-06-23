На поставку дизель-поездов ЮЗЖД претендуют 3 компании

Как сообщает пресс-служба ЮЗЖД, 23 июня дорога провела процедуру раскрытия тендерных предложений на закупку трех дизель-поездов модели 630М или их эквивалентов.

Тендерные предложения предоставили три компании: «Железнодорожный транспорт «ПЭСА», ТПО «ТД ТМХ», ООО «Промышленная группа «Киевпром».

Согласно сообщению, победитель тендера станет известен в течение 30 рабочих дней с момента раскрытия тендерных предложений.

Справка УНИАН. Сегодня инвентарный парк Юго-Западной железной дороги составляет 97 электропоездов и 18 дизель-поездов.

ЮЗЖД перевозит пассажиров в пригородном сообщении в 11 областях Украины - Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой и частично в районах Ривненской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской областей.