Связь четвертого поколения в Украине: стала известна дата торгов по первому 4G-тендеру

Проведение торгов "с голоса" по первому 4G-тендеру в диапазоне 2600 МГц запланировано на 31 января.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на источник в Нацкомиссии по вопросам регулирования связи и информатизации.

Как сообщается на сайте регулятора, все участники тендера – «Киевстар», Vodafone и lifecell - оплатили соответствующие тендерные гарантии, составляющие 10% от стартовой стоимости лота, и выполнили все условия для участия в нем.

26 января регулятор раскроет конверты от участников тендера и огласит их ценовые предложения по каждому лоту.

Напомним, на первый 4G тендер выставляется 7 лотов в диапазоне 2600 МГц. Минимальная цена будет составлять 572 млн грн за первый более крупный лот и по 286 млн грн - за шесть остальных лотов. Таким образом, минимальные поступления в бюджет составят 2,2 млрд гривень.