Ахметов "наварит" на радиочастотах для 4G 500 миллионов гривень благодаря человеку Порошенко - СМИ

Более 500 миллионов гривень получит Ринат Ахметов за продажу мобильным операторам низколиквидных радиочастот для 4G.

Как говорится в статье ЭП, государству компания олигарха заплатила за них в 147 раз меньше.

"31 января Национальная комиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ) продаст на торгах радиочастоты для запуска мобильной связи четвертого поколения (4G). На торги будут выставлены 80 МГц радиочастот в низколиквидном диапазоне 2500-2700 МГц. Ранее эти 80 МГц сдала государству компания ООО "ММДС-Украина", на 100% принадлежащая Ринату Ахметову. Взамен компания должна получить компенсацию в размере 500,092 млн грн. Ее оплатят мобильные операторы "Киевстар", Vodafone Украина, lifecell, которые будут участвовать в конкурсе. Размер компенсации в 147 раз больше суммы, которую "ММДС-Украина" оплатила за пользование радиочастотами за все время своего существования", - объясняет издание.

Читайте такжеУкраина все ближе к мобильной связи 4G

Как говорится в статье, факты указывают на возможную фиктивную суть деятельности "ММДС-Украина".

"Истинная цель владельца компании могла заключаться в том, чтобы в течение многих лет хранить любой ценой радиочастоты под 4G, и при подходящей возможности продать их за внушительную сумму", - отмечается в материале.

"В НКРСИ, которая одобрила поданный "ММДС-Украина" план конверсии с расчетом стоимости в размере 500,092 млн грн, не могли этого не понимать. Тем не менее, госорган согласился с такой суммой компенсации. Что говорит о том, что Комиссия, главу которой назначает президент, подыгрывает компании Ахметова", - объясняет ЭП.

Как говорится в статье, пресс-служба НКРСИ не ответила на запрос и не предоставила по просьбе издания копию плана конверсии и расчеты стоимости конверсии "ММДС-Украина", на основе которых Комиссия утвердила компенсацию в размере 500 млн грн. Между тем, эти документы утверждены решением НКРСИ от 27.10.2017 № 550 и само решение отсутствует в свободном доступе.

"Если верить НКРСИ, "ММДС-Украина" отдает в обмен на компенсацию половину своих радиочастот. Это значит, что потратив на радиочастоты примерно 3,4 млн грн, владелец "ММДС-Украина" Ринат Ахметов получит за их "конверсию" в 147 раз больше — 500 млн грн", - отмечает автор статьи.

Сообщается, что "ММДС-Украина" платила за пользование 1 МГц в 65 раз меньше, чем будут платить мобильные операторы: 45,83 грн в месяц против 3000 грн.

Руководитель одного из трех мобильных операторов сообщил ЭП, что акционеры выделили "на запуск 4G в Украине" конкретный бюджет. Все расходы, например, как компенсация "конверсии", будут идти в ущерб расходам на развитие инфраструктуры.

Представители еще двух мобильных операторов также отмечают, что недовольны размером компенсации "конверсии".

"Сумма абсолютно не реалистична и безосновательная. Это деньги, которые хочет получить Ахметов. Но самое печальное, что это уже согласовано НКРСИ. Это стоит в условиях выдачи лицензии. По большому счёту, нам можно было дать и без этого диапазона (2600 МГц), потому что экономически целесообразно строить 4G сеть на частотах 1800 МГц. Но все понимают, что получить лицензию на диапазон 1800 МГц без 2600 МГц не получится", — сообщил на условиях анонимности сотрудник одного из мобильных операторов.

"Факты указывают на то, что сумма компенсации в 500 млн грн для компании ООО "ММДС-Украина", утвержденная главой НКРСИ Александром Животовским, чрезвычайно завышена и необоснована. Вся история с расчетом "компенсации" также говорит о том, что протеже президента Петра Порошенко поддерживает реализацию национального инфраструктурного проекта на антирыночных, антиконкурентных условиях, предоставляя необоснованное преимущество отдельному участнику рынка", - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение о проведении тендера на получение лицензий для внедрения связи нового поколения 4G в диапазоне 1800 МГц в конце февраля, итоги тендера подведут в начале марта 2018 года.