В Украине стали реже покупать бензин на автозаправках

Реализация бензина для автомобилей в Украине через сеть АЗС в декабре 2017 года в натуральном выражении сократилась по сравнению с декабрем 2016 года на 13% - до 106,17 тысячи тонн, сообщает Государственная служба статистики.

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Согласно данным Госстата, дизельного топлива через сети АЗС в декабре 2017 года было продано 83,8 тысячи тонн, что на 7,4% меньше показателя декабря 2016 года.

При этом продажи пропана и бутана увеличились за отчетный период на 18,4% - до 57,97 тысячи тонн.

В декабре продажи бензина для автомобилей через сеть АЗС в денежном выражении составили почти 4 миллиарда гривень, дизельного топлива – 2,58 миллиарда гривень, пропана и бутана – 1,3 миллиарда гривень.

Отмечается, что всего в 2017 году через сеть АЗС в Украине было реализовано 1,44 миллиона тонн бензина, 1,119 миллиона тонн дизельного топлива, 713 тысяч тонн пропана и бутана.

В сообщении Госстата отмечается, что при подсчетах не учитывались часть территории зоны АТО, а также оккупированного Россией Крыма и Севастополя.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году в Украине через сеть АЗС было реализовано 1,84 миллиона тонн бензина, 1,724 миллиона тонн дизельного топлива, 709 тысяч тонн пропана и бутана.