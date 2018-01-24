"Антонов" открыл представительство в США
Ранее "Авиалинии Антонова" доставляли для компании SpaceX Илона Маска носовой обтекатель ракеты Falcon 9.
Украинская авиакомпания «Авиалинии Антонова», которая является дочерней компанией госпредприятия «Антонов», открыла представительство в американском Хьюстоне, штат Техас.
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Об этом говорится в официальном блоге авиакомпании на сайте Medium.
«Авиакомпания «Антонов», которая недавно основала базу в США в Хьюстоне, штат Техас, в рамках продолжающейся глобальной экспансии, перевезла внешний спутник связи для Orbital ATK. Груз отправился из международного аэропорта Вашингтона в США в Кайенну, Французская Гвиана, на борту одного из семи самолетов АН-124-100, который имеет грузовую кабину, способную разместить такие негабаритные грузы, а также нагрузку до 150 метрических тонн», - говорится в сообщении.
Отмечается, что авиакомпания «Антонов» эксплуатирует крупнейший в мире самолет Ан-225, который имеет полезную нагрузку 250 тонн.
Как сообщал УНИАН, ранее "Авиалинии Антонова" доставляли для компании SpaceX Илона Маска носовой обтекатель ракеты Falcon 9.
Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.
Авиакомпания «Авиалинии Антонова» является структурным подразделением «Антонов» и начала свою деятельность с 1 апреля 1989 года.