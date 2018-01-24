"Укрзализныця" ищет компанию для страхования пассажиров

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» объявила конкурс по отбору компании для предоставления услуг страхования пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте.

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Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на и.о. председателя правления госкомпании Евгения Кравцова.

«Приглашаем страховые компании принять участие в открытом конкурсе по отбору страховщика для предоставления услуг страхования пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте. Железнодорожный перевозчик намерен заключить договор на год - с 1 марта 2018 по 1 марта 2019 года», - цитирует пресс-служба Кравцова.

В пресс-службе отметили, что раскрытие конкурсных предложений запланировано 07.02.2018 года в 14.00 по киевскому времени в помещении «Укрзализныци».

«Конкурсные предложения принимаются по адресу: город Киев, ул. Тверская, 5, комн. 007. Конкурсные предложения просим предоставлять в течение 10 рабочих дней с даты размещения объявления о конкурсе на сайте «Укрзализныци». Предложения, полученные заказчиком после окончания срока их подачи, не раскрываются и возвращаются участникам», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее финансовый директор «Укрализныци» Андрей Рязанцев заявлял, что «Укрзализныця» намерена перейти на механизм страхования грузов для обеспечения их сохранности во время осуществления перевозок, и в связи с этим планирует привлечь страховую компанию.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является Публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.