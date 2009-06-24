На ремонт дорог в Херсоне направят 15,5 млн. грн

На ремонт дорог в Херсоне до конца года потратят 15 млн. 543 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии областного центра, городской исполком предусмотрел на этот год 8,6 млн. грн. на капитальный ремонт уличной сети, организацию безопасности движения транспорта и пешеходов, разметку дорог краской, капитальный ремонт светофоров, на установку новых дорожных знаков и пр.

На текущий ремонт объектов дорожного хозяйства выделено 1,99 млн. грн.: на организацию безопасности движения транспорта и пешеходов на пл.Героев Сталинграда, текущий и ямочный ремонты проезжей части улиц, установку, замену люков и решеток, технический надзор, за функционированием мостов и труб, расходы электроэнергии и техническое обслуживание светофоров, их текущий ремонт и т.п.

На содержание объектов дорожного хозяйства намечено направить 543,7 тис.грн.

На объекты, которые подлежат реконструкции – 4,4 млн. грн., отмечает пресс-служба города.