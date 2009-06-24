Винский не исключает увольнений в Минтрансе

Экс-министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ не исключает дальнейших увольнений в министерстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Продолжается процесс политической расправы. Сегодня почти все мои заместители прошли уже определенные процедуры в прокуратуре, СБУ. Оказывается серьезное давление на людей, дошло до того, что даже моих помощников вызывают, чтобы шли на телевидение и говорили всякие гадости… Думаю, политика будет такой, что все люди, которые работают в министерстве честно и которые считаются «людьми Винского», очевидно, будут подданы обструкции», – сказал он.

По словам И.ВИНСКОГО, сегодня он попрощался с коллективом, уверив его, что будет защищать его в меру своих возможностей.

На вопрос, кто может стать следующим министром транспорта, он ответил, что не интересовался этим. «Важно, чтобы пришел ответственный человек, хороший организатор, который бы мог воспринять то, что мы наработали», – отметил И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 15 июня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не исключает привлечения к ответственности И.ВИНСКОГО за попытки использовать средства государственного предприятия «Укрпочта» не по целевому назначению. Она обвинила И.ВИНСКОГО и народного депутата от БЮТ Геннадия ЗАДИРКО в попытках использовать 15 млн. грн. государственного предприятия «Укрпошты» на печать рекламных плакатов к избирательной кампании министра, который якобы намеревался баллотироваться в Президенты.

16 июня И.ВИНСКИЙ опроверг заявление Ю.ТИМОШЕНКО о его намерении баллотироваться на пост Президента и о попытках использовать средства ГП “Укрпошта” на проведение предвыборной кампании.

17 мая И.ВИНСКИЙ заявил, что подал в отставку с должности министра транспорта и связи Украины из-за серьезных разногласий с премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО «по политическим, кадровым, экономическим вопросам, а также этике отношений между членами Кабинета Министров Украины».

23 июня Верховная Рада Украины приняла решение об отстранении И.ВИНСКОГО от должности министра транспорта и связи Украины по представлению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.