Ford, Nissan и Tesla получат госкредит в 8 млрд. долл.

Ford, Nissan и Tesla Motors получат государственный кредит на общую сумму в $8 млрд. на создание автомобилей, экономящих горючее, об этом объявил в Детройте министр энергетики США Стивен Чу, сообщает k2kapital..

Так, американскому автогиганту Ford на разработку и внедрение в серийное производство экономичных автомобилей будет предоставлено $5,9 млрд.

Другим автопроизводителем, который будет поддержан правительством США, станет японский Nissan. Он получит кредит на те же цели в $1,6 млрд.

Еще $465 млн. достанется американской компании Tesla Motors, производящей электромобили.

"Эти инвестиции обернутся для нашей страны созданием новых рабочих мест, снижением зависимости от (импорта) нефти и уменьшением количества вредных выбросов в атмосферу", - заявил Чу.