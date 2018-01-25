Гройсман о безопасности на дорогах: построим 500 развязок, 500 островков безопасности и 1000 переходов

Кабинет министров Украины в рамках развития дорожного хозяйства начинает реализацию программы «500-500-1000», предусматривающей строительство 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности и 1000 пешеходных переходов.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на результаты совещания премьер-министра Владимира Гройсмана с представителями министерств внутренних дел, инфраструктуры, а также Государственного агентства автомобильных дорог.

«Когда делаем хорошие дороги, а по ним ездят со скоростью самолетов, получается беда. Но есть тысяча и один способ обеспечить безопасность на дорогах. Безопасность на дорогах - вопрос номер один», - подчеркнул Гройсман.

По его словам, за последние несколько лет на украинских дорогах погибло более 15 тыс. людей.

«В этом году у нас достаточно амбициозные планы по строительству дорог на этот год, но если мы посмотрим статистику смертности на дорогах... Это говорит о том, что надо бороться (с нарушителями правил дорожного движения - УНИАН) не только штрафами, но и создать систему безопасности движения», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, Гройсман предлагает создать в Украине Координационный совет по вопросам безопасности дорожного движения и формирования качественной дорожной инфраструктуры.

Правительство в 2018 году намерено обеспечить финансирование дорожного строительства в Украине на уровне 47 млрд грн. В 2017 году в Украине было отремонтировано около 2000 км дорог на сумму более 20 млрд грн.

Ранее премьер заявлял, что 5% объема финансирования дорожного строительства будет направляться на обеспечение безопасности дорожного движения.