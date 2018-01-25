Житомирский горсовет согласовал приобретение 40 новых автобусов на условиях лизинга

Сегодня Житомирский горсовет согласовал приобретение коммунальным предприятием «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» 40 новых автобусов на условиях лизинга за 64 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали большинство депутатов Житомирского городского совета во время сессии.

Согласно этому документу, КП «Житомирское ТТУ» городского совета обновит подвижной состав, приобретя новый транспорт на условиях лизинга. Закупить таким образом должны 40 дизельных автобусов.

«Планируется, что автобусы будут закупать в два этапа - 17 автобусов и 23 автобуса», - уточнил УНИАН заместитель Житомирского городского головы Дмитрий Ткачук.

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Он также отметил, что «коммунальные автобусы, которые на условиях лизинга приобретает трамвайно-троллейбусное управление, будут покупать по ставке 12% годовых и без комиссии, а договор подпишут с белорусской лизинговой компанией».

Автобусы будут арендовать, постепенно выплачивая их стоимость.

Для приобретения автобусов городской совет согласовал выделение трамвайно-троллейбусному управлению 64 миллионов гривень. Автобусы будут соответствовать экологическим стандартам и будут ездить в те микрорайоны Житомира, где не ходит коммунальный транспорт.

Напомним, коммунальное предприятие КП «ЖТТУ» осуществляет перевозки пассажиров электротранспортом. В Житомире внедряется новая транспортная концепция города.