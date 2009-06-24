Карпачева: всего пираты захватили свыше 60 украинских моряков

За последние десять месяцев пиратами были захвачены свыше 60 украинских моряков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА сегодня во время ежегодного доклада в парламенте.

Она напомнила, что только вчера ночью были освобождены украинские моряки судна «Марафон», но один из них – отец троих детей – погиб во время захвата судна пиратами 7 мая. Н.КАРПАЧЕВА подчеркнула, что 27 украинских моряков и сейчас продолжают находиться в пиратском плену «в ужасных условиях не только 60 градусов ада, но и под постоянной угрозой жизни».

По словам омбудсмана, во время решения вопросов, связанных с освобождением украинцев из пиратского плена, необходимы скоординированы действия как судовладельцев, так и грузоотправителей, но под контролем государства.

Н.КАРПАЧЕВА поблагодарила народных депутатов Николая КАТЕРИНЧУКА (фракция НУ-НС), Валерия КОНОВАЛЮКА (фракция Партии регионов) и Игоря ШАРОВА (фракция Блока Литвина) за поддержку и помощь в решении вопросов, которыми занимался Уполномоченный по правам человека, в том числе и по освобождению украинцев из пиратского плена.

Н.КАРПАЧЕВА подчеркнула важность принятия Верховной Радой основных принципов государственной миграционной политики Украины и создания мощной государственной миграционной службы.