Винский против скидок в портах для продукции ГМК

Экс-министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ выступает против предоставления скидок в портах для продукции горно-металлургического комплекса (ГМК) по аналогии с тем, как эти скидки были предоставлены на перевозку продукции ГМК железными дорогами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя соответствующие инициативы правительства.

«То, что сегодня воспользовались тем, что уже нет министра и можно делать перераспределение в пользу бизнеса, – очевидно, и то, что вы говорите, будет делаться. Сумеет ли министерство без Винского этому противостоять, я не знаю. Но это автоматически означает снижение тарифов, это откровенная коррупция, это ход навстречу частному сектору за счет государственного сектора», – считает И.ВИНСКИЙ.

По его словам, в должности министра он максимально сдерживал скидки на железных дорогах и в портах. «И именно та тарифная политика, которую я держал, позволила выжить в этих сложных условиях и железным дорогам, и портам», – подчеркнул экс-министр.

По словам И.ВИНСКОГО, он не голосовал в правительстве за предоставление таких скидок в портах. «Эта идея витала всегда, и дружное голосование в Верховной Раде за мою отставку является следствием того, что они хотели эту идею реализовать, а я не давал», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла решение об отстранении И.ВИНСКОГО от должности министра транспорта и связи Украины по представлению премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.