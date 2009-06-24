ЮЗЖД назначила дополнительные поезда и электрички

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) ко Дню Конституции назначила дополнительные поезда и электрички повышенного комфорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

В частности, в эти выходные все желающие выехать из Киева смогут воспользоваться, кроме предусмотренных графиком, также двумя дополнительными поездами: № 207/208 Киев–Ужгород, который отправится со станции Киев-пассажирский в пятницу, 26 июня, обратно – в субботу, 27 июня, и №155/156 Киев–Одесса, который отправится из Киева 26 июня, обратно – 27 июня.

Кроме того, ЮЗЖД назначит дополнительные электропоезда повышенного комфорта. В частности, на пятницу, 26 июня, назначен дополнительный электропоезд №853/854 Киев–Хмельницкий, на субботу, 27 июня, – электропоезд № 802/801 Фастов–Шостка, а на понедельник, 29 июня, – дополнительные электропоезда повышенного комфорта № 802/801 Фастов–Шостка, № 806/805 Киев–Шостка, № 810/809 Фастов–Шостка, № 840/839 Фастов–Шостка, № 819/820 Киев–Шепетовка, № 841/842 Киев–Шепетовка, № 827/828 Киев–Жмеринка и № 836 Коростень–Киев.

Кроме электропоездов повышенного комфорта, Юго-Западная железная дорога назначила на понедельник, 29 июня, дополнительно два пригородных поезда – № 6212 Козятин–Киев и № 6253/6256 Козятин–Шепетовка.