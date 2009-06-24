Работнев освобожден от должности

Кабинет министров освободил Владимира РАБОТНЕВА от должности первого заместителя министра транспорта и связи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта и связи Василий ШЕВЧЕНКО.

Таким образом, отметил он, Кабинет министров удовлетворил заявление В.РАБОТНЕВА об отставке.

Замминистра также сообщил, что распоряжением Кабинета министров В.РАБОТНЕВ назначен советником премьер-министра.

При этом В.ШЕВЧЕНКО не смог сказать что-либо конкретное о том, кто на сегодняшний день возглавляет Министерство транспорта и связи.

Как сообщал УНИАН, В. РАБОТНЕВ был назначен первым заместителем министра транспорта и связи Украины 25 марта т. г. До этого назначения он занимал должность заместителя министра транспорта и связи – главы Государственной администрации морского и речного транспорта ("Укрморречфлот").