"Укрзализныця" в этом году хочет дважды поднять цену на билеты

"Укрзализныця" планирует повысить стоимость пассажирских перевозок более чем на 20% в 2018 году. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на заявление а. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгения Кравцова.

Читайте также"Укрзализныця" похвасталась новым постельным бельем в поездах (фото)

"Мы видим необходимость в повышении тарифа в нынешнем году. В финансовый план на 2018 год мы заложили цифры двукратного повышения на 10% каждое. Два раза по 10%, чтобы это было плавно и не так заметно для людей", - сказал Кравцов.

Он отметил, что тариф не поднимался несколько лет.

"С пассажирскими перевозками ситуация довольно сложная в плане тарифов. Тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет", - сказал Кравцов.

Также он добавил, что убыточное пассажирское хозяйство в Украине субсидируется за счет прибыльного грузового.

Как известно, в сентябре 2017 года Кабмин обещал не поднимать цены на билеты в поездах,пока не вырастет качество.

"Тарифы меняться не будут", - заявлял тогда вице-премьер Степан Кубов.

А премьер Владимир Гройсман добавил, что "речи не может быть о поднятии тарифов на пассажирские перевозки".