"Укрзализныця" намерена привлечь грузовые локомотивы у Литвы

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" намерена привлечь свободный парк грузовых локомотивов у Литовских железных дорог. Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", соответствующий протокол о намерениях был подписан и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов и генеральным директором "Литовские железные дороги" Мантасом Бартушка в рамках рабочего визита в Вильнюс (Литва).

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"Во время переговоров Евгений Кравцов и Мантас Бартушка также подвели итоги грузовых перевозок за прошлый год и обсудили ряд актуальных вопросов дальнейшего двустороннего сотрудничества. Среди них, в частности, вопросы пассажирского сообщения между Украиной и Литвой, прогнозы грузовых перевозок и тарифная политика на 2018 год, курсирование контейнерного поезда "Викинг", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что делегация "Укрзализныци" также посетила Вильнюсское локомотиворемонтное депо.

"Железнодорожники осмотрели новые виды специализированного маневрового тягового подвижного состава и сосредоточили внимание на новых технологиях его модернизации", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года директор производства "Сервис подвижного состава Латвийской железной дороги (LDZ)" Тейванс Гунарс заявлял, что Латвийская железная дорога имеет свободные локомотивы и готова дать их в аренду "Укрзализныце" или частным компаниям в связи с дефицитом локомотивов в Украине.