"Укрзализныця" объявила тендер на закупку 110 тысяч тонн дизтоплива
Ожидаемая стоимость дизеля по всем тендерам составляет 29,640 тысячи гривень за тонну.
Акционерная госкомпания "Укрзализныця" назначила на 30 января 2018 года восемь аукционов на закупку 110 тысяч тонн дизельного топлива, сообщила пресс-служба госкомпании.
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"Предусмотрено проведение трех процедур по 20 тысяч тонн каждая с применением формульного изменения цены с учетом показателей Platts (международная, глобальная унифицированная система информационного мониторинга за динамикой рынка и ценообразованием в отрасли добывающей и топливно-энергетической промышленности - УНИАН). Также предусмотрено проведение пяти обычных процедур по 10 тысяч тонн каждая. Ожидаемая стоимость дизеля по всем тендерам составляет 29,640 тысячи гривень за тонну", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что "Укрзализныця" постепенно переходит на формульное ценообразование при закупке горючего - цена будет зависеть от колебания котировок Platts и курса валюты (фактически все топливо на рынке импортного происхождения).
"Цена по контракту может увеличиваться или уменьшаться при каждой разнарядке на отгрузку очередной партии дизеля по формуле с применением показателей Platts", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" является крупнейшим потребителем дизельного топлива в Украине, ее годовая потребность составляет 300-350 тысяч тонн. С апреля компания перешла на закупки через систему ProZorro, однако несовершенство тендерной документации позволяет участникам тендеров постоянно блокировать торги. В связи с этим каждый раз "Укрзализныця" ощущает нехватку топлива и сталкивается с шантажом со стороны поставщиков.