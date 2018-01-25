"Укрзализныця" объявила тендер на закупку 110 тысяч тонн дизтоплива

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" назначила на 30 января 2018 года восемь аукционов на закупку 110 тысяч тонн дизельного топлива, сообщила пресс-служба госкомпании.

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"Предусмотрено проведение трех процедур по 20 тысяч тонн каждая с применением формульного изменения цены с учетом показателей Platts (международная, глобальная унифицированная система информационного мониторинга за динамикой рынка и ценообразованием в отрасли добывающей и топливно-энергетической промышленности - УНИАН). Также предусмотрено проведение пяти обычных процедур по 10 тысяч тонн каждая. Ожидаемая стоимость дизеля по всем тендерам составляет 29,640 тысячи гривень за тонну", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Укрзализныця" постепенно переходит на формульное ценообразование при закупке горючего - цена будет зависеть от колебания котировок Platts и курса валюты (фактически все топливо на рынке импортного происхождения).

"Цена по контракту может увеличиваться или уменьшаться при каждой разнарядке на отгрузку очередной партии дизеля по формуле с применением показателей Platts", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" является крупнейшим потребителем дизельного топлива в Украине, ее годовая потребность составляет 300-350 тысяч тонн. С апреля компания перешла на закупки через систему ProZorro, однако несовершенство тендерной документации позволяет участникам тендеров постоянно блокировать торги. В связи с этим каждый раз "Укрзализныця" ощущает нехватку топлива и сталкивается с шантажом со стороны поставщиков.