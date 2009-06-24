Тимошенко взяла под свой контроль японский кредит

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО взяла под свой контроль привлечение японского кредита в размере до 500 млн. долл. для строительства мостового перехода через реку Южный Буг в Николаевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на пресс-конференции.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что подготовка проектной документации для привлечения этого кредита идет еще с 1992 года.

«Сейчас я взяла под свой личный патронат этот вопрос. Все, что нужно сделать для того, чтобы привлечь эти деньги, – провести все необходимые процедуры и привлечь в качестве партнеров Японию по привлечению иенового кредита. Все это я сделаю, и мы вместе с Николаевской обладминистрацией, с Минфином и Минэкономики, и Укравтодором доведем это дело до логического конца», - сказала премьер-министр.

Она также сообщила, что сегодня на заседании Кабмина было принято решение о создании специальной рабочей группы для решения этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ сказал, что рассчитывает в этом году начать финансирование проекта по строительству моста через Южный Буг в Николаеве.

Он сообщил, что создается соответствующая рабочая группа, будет подготовлено распоряжение Кабинета министров, будет решен вопрос отвода земли, отработан проект.

По словам министра, японская сторона, которая ранее планировалась как инвестор проекта, выразила согласие участвовать в нем.

По данным "Укравтодора", ориентировочная стоимость строительства по данному проекту - 500 млн. долларов.