Кабмин создал комиссию для мониторинга расходов на Евро-2012

Кабинет министров Украины создал специальную общественную комиссию для мониторинга расходов бюджетных средств, выделенных на подготовку к проведению Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила журналистам на пресс-конференции по окончании сегодняшнего заседания Кабмина.

По ее словам, сегодня существует в обществе определенная обеспокоенность относительно того, что во время строительства больших объектов для Евро-2012, в частности стадионов, аэропортов, дорог, могут быть злоупотребление, завышение смет, будут безосновательно тратиться бюджетные средства. Премьер сказала, что с целью не допустить этого, сегодня на своем заседании правительство проголосовало за создание специальной общественной экспертной комиссии в составе независимых специалистов-строителей. Ю.ТИМОШЕНКО объяснила, что эта комиссия на протяжении всего времени подготовки до чемпионата будет анализировать все сметы всех проектов, которые касаются построения объектов для Евро-2012.