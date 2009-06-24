«Укрзализныця» намерена взять в лизинг 170 пассажирских вагонов

«Укрзализныця» в текущем году намерена взять в финансовый лизинг 170 пассажирских вагонов и 10 локомотивов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

По его словам, соответствующий тендер планируется объявить через несколько дней.

Как пояснил он, намерение взять подвижной состав в лизинг вызвано трудностями с кредитованием.

М.КОСТЮК сообщил, что ведомство продолжает заниматься поиском кредитного ресурса.

Он подчеркнул, что кредитный портфель «Укрзализныци», с учетом длительного периода оплаты, позволяет использовать ресурсы в течение 5 лет на уровне около 38 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы «Укрзализныци», сумма капитальных инвестиций, предусмотренных для железных дорог на 2009 г., втрое меньше необходимой.

Финансовым планом железных дорог Украины на 2009 год предусмотрены капитальные инвестиции в развитие железнодорожного транспорта в объеме 7,9 млрд. грн.

В частности, за счет собственных средств (амортизации, фонда развития производства) будет привлечено 3,3 млрд. грн., за счет кредитных средств и через механизм финансового лизинга — 4 млрд. грн., за счет Государственного бюджета — 0,65 млрд. грн.