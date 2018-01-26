Оккупанты решили охранять свой гигантский фетиш - Крымский мост

09:03, 26 января 2018
Транспорт/Связь
3067 0

Возводящийся оккупантами Крымский мост с 2019 года перейдет под постоянную охрану полиции. 

Крымский мост обеспечат стационарными полицейскими постами / фото most.life

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает обустройство моста через Керченский пролив стационарными постами органов внутренних дел.

Читайте такжеОккупанты дали новое название мосту в Крым

В соответствии с постановлением, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, два поста полиции будут установлены в 2019 году.

Скорее всего, посты возведут в крайних точках моста для контроля трафика.

Как сообщалось, в оккупированном Крыму полностью завершили обустройство одного участка Крымского моста на острове Тузла.

Планируется, что автомобильное движение по мосту будет запущено в декабре 2018 года, а железнодорожное – в декабре 2019 года. При этом в России утверждают, строительство идет ударными темпами, и рассчитывают, что первые автомобили смогут проехать по мосту намного раньше.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #строительство Крымского моста#крымский мост