«Укрзализныця» изучает возможность участия в строительстве железной дороги в Туркменистане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции гендиректор ведомства Михаил КОСТЮК.

«Речь идет о строительстве нового направления, это также будет одна из веток Шелкового пути», - отметил он.

По словам М.КОСТЮКА, «Укрзализныце» предложили стать потенциальными участниками строительства, речь идет о строительстве до 200 километров железной дороги.

«Условия строительства неплохие, нам это под силу. Если будет официально объявлен тендер, мы станем участниками в консорциуме с какой-нибудь строительной организацией, которая профилируется по строительству земляного полотна», - отметил он. По словам гендиректора ведомства, участие в данном проекте возможно вместе с Российскими железными дорогами (РЖД).

Гендиректор «Укрзализныци» также сообщил, что ведомство рассматривает возможность участия в тендерах на строительство железных дорог в двух африканских странах.

«У нас есть интерес к некоторым африканским странам, в частности Ливии. Рассматривается потенциальная возможность строительства железных дорог с РЖД или самостоятельно», - отметил он. По словам М.КОСТЮКА, «Укрзализныця» также «недавно изучала возможность модернизации отдельных направлений в Российской Федерации».